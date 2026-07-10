Kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor.

Mauro Icardi ile görüşmelerine devam ederken Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran ile de ilgilenen sarı kırmızılı ekip, savunma hattında da eski bir Fenerbahçeli yıldızın peşine düştü.

GALATASARAY'DA YETİŞMİŞTİ

Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan 20 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Galatasaray'ın gündemine geldi.

Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile temasa geçerek savunmadaki kadro derinliğini artırmak adına 20 yaşındaki savunmacı ile temasa geçti. Okan Buruk'un onay verdiği Yusuf Akçiçek de anlaşma sağlanması durumunda Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Al Nassr'a 22 milyon euro karşılığında transfer olan Yusuf Akçiçek, kariyerine Galatasaray altyapısında başlayıp daha sonra Fenerbahçe altyapısına geçmişti.