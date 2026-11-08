Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem Salonu'nda ağırladığı Esenler Erokspor'u 90-81 yendi. Ev sahibi ekip, ligde galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Bu sonuçla Galatasaray toplamda dördüncü galibiyetine ulaşırken Esenler Erokspor üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
SON PERİYODA BERABERE GİRİLDİ
İlk periyodu 24-13 önde tamamlayan Galatasaray, devre arasına 40-39 üstün girdi. Üçüncü periyot 59-59 eşitlikle geçildi. Son bölümde üstünlüğü alan ev sahibi ekip, karşılaşmayı dokuz sayı farkla kazandı.