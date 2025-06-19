Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, forma göğüs sponsorluğu için RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Kavukçu, onay bekledikleri sermaye artırımından 80 milyon dolarlık gelir beklediklerini söyledi.

Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) sermaye artırımı için başvuruda bulunduklarını aktaran Kavukçu, "Genelde şirketler yatırımlarını yapmak veya borçlarını kapatmak için sermaye artışına gider. Her Galatasaraylının en azından 1 lotu olduğunu düşünüyorum. Yaptıkları katkı Galatasaray'ın önünü açıyor. Galatasaray'ın büyüklüğü de ortada. Tüm takımlara izin veriliyor ama burada önemli olan kriterleri tutturabilmeniz. Dosyamız şu anda içeride. SPK'den onay bekliyoruz. Yaklaşık 4,9 milyar lirayı biz karşılayacağız, 3,2 milyar lirayı yatırımcı karşılayacak. Bizim yatırdığımız paranın haricinde 80-85 milyon dolar kaynak girişi sağlayacak. Bunun önümüzdeki ay sonuçlanmasını bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

"OSIMHEN'İN KARAR VERMESİ GEREK"

Abdullah Kavukçu, Victor Osimhen transferinde Avrupa'nın birçok önemli kulübünden daha iyi teklif verdiklerini dile getirdi.

Kulüp ekonomisinin farklı bir noktaya geldiğini aktaran Kavukçu, şunları kaydetti:

"Osimhen, bugünkü mevzu değil. Ocak ayında kalması lazımdı. O zaman da Al Hilal vardı. Çok ciddi teklifler geldi. Bu oyuncuyu burada tutmamız için bir proje sunmamız gerekti. Bu bütçeleri mutlaka çalışmamız lazım. Galatasaray'ın geldiği nokta başkanımın vizyonuyla ilgili. Ortada bir dünya markası var. Artık sadece Türkiye'deki rakiplerimizi düşünmeden, dünyadaki rakiplerimize göre hareket ediyoruz. Dünyadaki rakiplerimizle tek farkımız yayın gelirleri. Onun haricindeki gelirleri sağlayabiliyoruz. Taraftarımız çok güçlü. Onların sayesinde Osimhen transferinde masada varız. Avrupa'da çok kulüpten daha iyi teklif sunduk. Napoli ile görüştük. Ancak Osimhen'in karar vermesi gerek. Arap ülkeleri çok ciddi devlet desteği alıyor. Bu durum rakamları farklı noktaya getiriyor. Ancak sadece kulübümüzün vereceği para değil, sağ olsun sponsorlarımızın da desteği var. Fenerbahçe'de veya farklı kulüplerdeki destekler Galatasaray'da bugüne kadar yeryüzüne çıkmıyordu. Galatasaraylı olan iş insanlarını bir araya getirerek destek almaya çalışıyoruz. Çok güzel bir sinerji sağladık. Taraftarımıza güveniyoruz. İnşallah Osimhen teklifimizi kabul edip geldiği zaman Galatasaray'ın büyüklüğü, geldiği durum çok farklı olacak. Hedefimiz Türkiye'de değil dünyadaki takımlarla savaşabilecek bir kadro kurmak. Ancak biraz sabırlı olmak gerek. Transfer sezonu çok uzun. Çok iyi bir takım kurmak için başkanımızla uyumadan gece gündüz çalışıyoruz, tatil yapmıyoruz."

"OSIMHEN HARİCİNDE HİÇBİR SANTRAFOR İLE GÖRÜŞMÜYORUZ"

Kavukçu, Sportif AŞ'de diğer başkan vekili İbrahim Hatipoğlu ile çift başlılık olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Kulübümüzde bir ayrım söz konusu değil. Başkanımız bize görev veriyor. Sizin düşündüğünüz gibi birbirimizle rakip değiliz. Bazı arkadaşlar bununla ilgili yorumlar yapıyor. Bizi başka yöne çekemiyorlar. Bir Fenerbahçeli gazeteci bile bizimle ilgili yorum yapıyor, sizler de onun tuzağına düşüyorsunuz. Bizim için asıl olan Galatasaray. Biz burada gelip geçiciyiz. Başkanımızın vizyonuyla bugün ben varım, yarın başkası olur. Başkanım bize ne görev verirse onu yapmaya çalışıyoruz. Ne derse onu kabul ettik. Kimse bizden Galatasaray'dan istifa edip gitmeyi, başkanımızın önüne bunu tehdit olarak koymayı beklemesin. Bizim bir hocamız var. Ona yardım etmek, futbolcularımızın önünü açmak için çalışıyoruz. Bizim bir liderimiz var, o da başkan. O kime ne görev verirse onu uyguluyoruz. Transferde bu sene sabredin. Baskı oluşturuyorsunuz. Bizden duymadan bir şey söylemeyin. Çünkü siz de zor duruma düşüyorsunuz. Rakipler de kendi anlaştıkları futbolcuları sizin üzerinizden bize transfer çalımı gibi göstermeye çalışıyor. Biz, Osimhen haricinde hiçbir santrfor ile görüşmüyoruz. Osimhen belli olmadan bonservis görüşmüyoruz. Osimhen'in ciddi bir bonservisi var. Bizim de bir bütçemiz var. Bu bütçeler içinde transferi yapıyoruz. Osimhen inşallah olacak. Bunun için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Başkanımızın liderliğinde Galatasaray'ın tarihinde görülmemiş rakamlara çıktık. Osimhen olmazsa bu parayı başka bir yere harcayamayız. Sponsorlarımızla bunları konuşmadık. Bu baskıları bizim üzerimizde kurmayın. Hatamızı, günahımızı transfer dönemi bittikten sonra konuşalım. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu sezon bize inananları mahcup etmedik. Allah bize çok güzel bir fırsat verdi. Bayern Münih'te ilk 11 oynayan futbolcuyu getirdik. Ne yaptığımızı biliyorum. Rahat olmanızı ancak biraz sabretmenizi istiyorum. Her bölgemiz için farklı oyuncular var ama önceliğimiz Osimhen ve kaleci."