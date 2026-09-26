Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray MCT Technic, Çayırova Belediyespor'u 102-79 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Skor dağılımları şu şekilde:
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 15, Metu 13, Ballo 10, Ivanovic 8, Pierre 16, Robinson 11, Nikolic 3, Can Korkmaz 10, Smailagic 16, Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu, Yusuf Ersoy
Çayırova Belediyespor: Crawford 21, White 20, Enes Berkay Taşkıran 3, Sulaimon 9, Simmons 14, Erdi Gülaslan, Ömer Utku Al, Canberk Kuş 2, Sokolowski, Gallinat 10, Emin Kara
1.Periyot: 26-18
Devre: 57-43
3.Periyot: 78-73