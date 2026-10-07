Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'ı 30 günlük süreçte zorlu bir fikstür bekliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, sıradaki 8 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak. Söz konusu zorlu dönem ligdeki Kasımpaşa maçıyla başlayıp, 7 Kasım'da oynanacak Amed Sportif Faaliyetler müsabakasıyla sona erecek. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ortalama dört günde bir maç oynayacak.

Yaz transfer döneminde Rafael Leao, Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 30 günde hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iyi sonuçlar için mücadele edecek.

DEVLER LİGİ'NDE ZORLU SÜREÇ

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 30 günlük süreçte Avrupa'da önemli takımlarla karşılaşacak. Bu sezon organizasyondaki ilk maçında puan alamayan Galatasaray, 2. haftada Pedri, Rodri, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran İspanya devi Barcelona ile karşılaşacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlara kalmak için bu süreçte Barcelona'nın yanı sıra Fransız ekibi Lille ve Almanya temsilcisi Stuttgart ile mücadele edecek.

Galatasaray, bu 30 günlük süreçte en önemli rakiplerinden Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler ile 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. Söz konusu derbi, ligdeki şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olacak.

İÇ SAHA AVANTAJINA SAHİP

Galatasaray, söz konusu 8 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak.

Sırasıyla Kasımpaşa, Barcelona, Fenerbahçe, Stuttgart ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarını evinde oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde önemli bir iç saha avantajına sahip olacak.

Galatasaray, diğer 3 maçta ise Gençlerbirliği, Lille ve TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'ın söz konusu 30 günlük dönemde 8 maçlık fikstürü şu şekilde: