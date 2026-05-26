YENİ sezonda Galatasaray hem Süper Lig’de üst üste 5. şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi’nde söz sahibi olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılarda ayrılıklar da olacak. Yönetimin önceliği ise şu: Gidenlerden para kazanmak. İstim üstünde olan isimlerin başında Gabriel Sara ile Wilfried Singo geliyor. Brezilyalı orta saha Sara’ya İngilizlerin ilgisi var. Aston Villa’nın daha istekli olduğu öğrenilirken, Galatasaray kapıyı en az 20 milyon Euro’dan açacak.

TALİPLERİ ARTTI

SİNGO’DA da ayrılık çanları çalmaya başladı. Geçen sezon Monaco’dan büyük umutlarla 30 milyon Euro karşılığında transfer edilen Fildişili sağ bek, çok sakatlık yaşadı. Bu nedenle sarı-kırmızılılara fazla katkı veremedi. Potansiyeli yüksek olan yıldız sağ beke teklifler var. Yönetim en az 30 milyon Euro artı bonuslarla birlikte Singo’yu elden çıkarabilir.