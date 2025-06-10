Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük bir rekabet yaşanmasına neden olan Milan Skriniar iki kulüp arasında yeniden bir yarış yaratacak gibi duruyor...

Sezonu sarı-lacivertli formayla kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi PSG'de olan yıldız oyuncu için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Yarım sezonun sonunda takımı Paris Saint-Germain'e dönen ve bekleyişe geçen Slovak stopere Galatasaray'ın ilgisi henüz bitmiş değil.

Skriniar'ın ülkesi Slovakya'da yayın yapan Sport24, Galatasaray'ın Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda görüştüğünü ve Fransız ekibinin cevap olarak 10 milyon Euro istediğini yazdı.

PSG SATIŞA HAZIR

Haberin detaylarında sarı kırmızılı takımın Milan Skriniar ile de bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer konusunda nabız yokladığı aktarıldı.

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi; "Şu anda Milan Skriniar'ın durumu açık görünüyor. PSG, oyuncuyu 10 milyon Euro'ya satmaya hazır, ancak kişisel şartları şimdilik müzakerelerde hızlı bir ilerlemeyi engelliyor. Türk kulüplerinden birinin teklifini artırıp artırmayacağı veya Skriniar'ın beklentilerini düşürüp düşürmeyeceği soru işareti olarak kalıyor."

Skriniar'ın 12 milyon Euro'yu bulan maaşı ise transferin önündeki en büyük engel olarak gösterildi. Yeni sezonda özellikle stoper hattına takviyeyi gündeminde tutan Galatasaray'ın nasıl bir aksiyon alacağı merakla bekleniyor.