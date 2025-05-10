Galatasaray’da Muslera’nın ardından kaleyi kimin koruyacağı merak edilirken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınının haberine göre; Yann Sommer'in yeni sezondaki adresi Galatasaray olabilir. Inter ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Sommer, Fernando Muslera'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray'ın listesinde yer alıyor. Habere göre Sommer'in sarı kırmızılılardan 3 yıllık sözleşme talep edeceği öne sürüldü.

SOMMER KİMDİR?

Yann Sommer 17 Aralık 1998 tarihinde İsviçre’de doğdu. Başarılı kalece kariyerine Basel'de başladı ve burada üst üste dört kez İsviçre Süper Ligi'ni kazandıktan sonra 2014'te Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu.

Aralık 2022'de, Bayern'in uzun süredir kalesini koruyan Manuel Neuer, bir kayak gezisi sırasında bacağı kırıldı ve sezon sonuna kadar sahalardan uzak kaldı, bu da bir yedek kalecinin transferini gerektirdi. 19 Ocak 2023'te Sommer, Temmuz 2025'e kadar sürecek bir sözleşmeyle 8 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e katıldı.

BARCELONA MAÇININ EN İYİSİYDİ

Sommer, 7 Ağustos 2023'te İtalyan kulübü Inter’e katıldı ve 2026'ya kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Tecrübeli kaleci geçtiğimiz günlerde oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona karşısında kritik kurtarışlara imza atmış ve maçın oyuncusu seçilmişti.