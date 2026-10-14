Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk ettiği Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, dünya yıldızı Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana ve sevgilisi Inés García RAMS Park'a girmeden önce güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşadı.
Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia, cüzdanındaki bozuk paraları stada sokmak istedi.
Güvenlik görevlileri Ines Garcia'ya engel olunca Yamal'ın sevgilisi olduğunu belirtti.
Ancak stat girişinde görev yapan ekipler geri adım atmayınca tartışma çıktı.
Bazı görevliler, o anlar da canlı yayın yapan Youtuber İbrahim Beycanlı'dan (Urban Cypriot) yardım istedi.
Görevliler, Beycanlı'dan Yamal'ın sevgilisine "İngilizce biliyorsan, söyler misin içeri bozuk para sokulması yasak diye" söylemesini rica etti.
Galatasaray galibiyetinin ardından Yamal çifte mutluluk yaşadı. Maçın adamı seçilen Yamal, verilen ödülü sevgilisi Inés García'ya teslim etti.