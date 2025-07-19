Haftalardır Victor Osimhen’e yoğunlaşan Galatasaray bu transferde mutlu sona ulaşmasıyla takıma seviye atlatacak bir stoper aramaya başladı. Cimbom’un önceliği Türkiye’ye Sözcü’nün duyurduğu Manchester City’den Manuel Akanji. İngiliz ekibinde sorun yok. Yönetim, 30 yaşındaki İsviçreli stoperin 7.5 milyon Euro’luk maaş talebinde indirim yapmaya çalışılıyor.

BOEY DENKLEMİ!

Bayern Münih’ten Kim Min Jae en güçlü alternatif konumunda. Sacha Boey transferinden kalan 5 milyon Euro ve 2 hazırlık maçı geliri Alman ekibinden tahsil edilemedi. Bu haklardan vazgeçilip Güney Koreli stoperin bedelsiz kiralanmasına izin verilmesi teklifi masada. Almanlar bu öneriye olumlu yaklaşıyor.

ZORUNLU SATIN ALMA

Sarı kırmızılılar Monaco forması giyen Wilfried Singo konusunda da girişim başlattı. 30 milyon Euro isteyen Fransız ekibine, “Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama yapalım” denildi. Üç oyuncudan birinin transferinin yakın zamanda bitirilmesi planlanıyor.