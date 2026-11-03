UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Stuttgart takımları RAMS Park’ta karşılaştı. İlk yarının sonlarına doğru yaşanan bir pozisyon sonrası ortalık karıştı. Alman futbolcu Deniz Undav, Barış Alper Yılmaz’a omuz attı. Pozisyon sonrası çok sinirlenen Barış, Undav’ın üzerine yürüdü. Ortalık bir anda karışırken, diğer oyuncuların araya girmesiyle olay sakinleşti. İKİ FUTBOLCUYA DA KART Karşılaşmanın hakemi Chris Kavanagh, iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Yaşananların ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Alman futbolcu Deniz Undav aleyhinde küfürlü tezahüratta bulundu.

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