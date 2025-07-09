Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi Kemerburgaz’daki Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Takımın yıldız ismi Mauro Icardi’nin geri dönüşü, sarı-kırmızılı camiada sevinçle karşılandı.
8’e 2 Pas Çalışmasıyla Başlayan Tempo, Çift Kale Maçla Tamamlandı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, günün antrenmanı dinamik ısınmayla başladı. Ardından futbolcular, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Tempolu geçen idman, günün sonunda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Icardi Sahaya Ayak Bastı: Taraftarı Heyecanlandıran Gelişme
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıktı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından İstanbul’a dönen Icardi, kulübün belirlediği özel program çerçevesinde fizyoterapistler eşliğinde saha ve salon çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada paylaşılan o anlara büyük ilgi gösterdi. Galatasaray cephesi ise yıldız golcünün tam performansla takıma döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor.