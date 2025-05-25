Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray kupasını Yenikapı’da düzenlenecek olan etkinlikle kaldıracak.

YAĞMURA RAĞMEN AKIN ETTİLER

Sarı kırmızılılar günün erken saatlerinden itibaren Yenikapı’ya akın etmeye başladı… İstanbul’da yağan yağmura ve serin havaya rağmen taraftarlar şimdiden etkinlik alanını doldurmaya başladı. Saat 19.05’te başlayacak gösterilerle birlikte bu sayının yüz binleri bulacağı tahmin ediliyor.

SAAT 21.00’DE KUPA KALKACAK

19.05’te başlayacak şölende futbolcular sahneye kendi seçtikleri şarkılarla çıkacak, saat 21.00’de de Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak. Kutlamalarda, aralarında Kenan Doğulu, Ebru Yaşar, Gökhan Kırdar ve Atiye’nin de bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne alacak.

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasına katılacak sanatçılar ise şöyle: Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay.

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