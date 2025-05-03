Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın Sivasspor'un konuk ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar, Rey Manaj'ı protesto etti.

Top ayağına geldiğinde yuhalanan Arnavut futbolcu, oyundan çıkarken de taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Emrah Başsan'a bırakan Rey Manaj, kenara gelirken tüm stadyum tarafından yoğun bir şekilde ıslıklandı.

Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında Rey Manaj, karşılaşmanın son dakikalarında Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faulle gündeme oturmuştu. Köşe gönderinde topu saklamak isteyen Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul sonrası milli futbolcunun sakatlanmasına neden olan Rey Manaj, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür dilemişti.

Rey Manaj paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisin ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."