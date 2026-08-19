Galatasaray'ın orta sahadaki en güvenilir ismi olan Lucas Torreira hakkında transfer piyasasını sarsacak sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı habere göre; Serie A temsilcisi Fiorentina, Uruguaylı yıldız ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Mor Menekşeler’in formasını giyen 30 yaşındaki futbolcunun, İtalya'ya geri dönmeye son derece sıcak baktığı ve sarı-kırmızılı kulübe veda etmeye hazırlandığı kaydedildi.

TRANSFERİN KADERİ FAGİOLİ'YE BAĞLI

Çıkan haberin detaylarında, bu transfer operasyonunun resmiyet kazanması için Fiorentina kadrosunda bir ayrılığın yaşanması gerektiği vurgulandı. İtalyan ekibinin Torreira kadro katılımını tamamlayabilmesi için mevcut orta sahası Nicolo Fagioli ile yollarını ayırmasının ön şart olduğu ifade edildi. Ayrıca Çizme temsilcisinin, Torreira'yı Trabzonspor’dan 26 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Christ Oulai’nin rotasyondaki alternatifi olarak düşündüğü de aktarıldı.

KUPALARIN GİZLİ KAHRAMANI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında sergilediği hırslı ve istikrarlı performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Elde edilen şampiyonluklarda aslan payına sahip isimlerden biri olan 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray kariyeri boyunca çıktığı 176 resmi müsabakada takımına 11 gol ve 17 asistlik önemli bir skor katkısı sağladı.