Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

SİNGO İDMANA ÇIKTI

Dünya Kupası dönüşü yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından sahalara dönen ancak antrenmanda aldığı darbe ve uyluk adalesindeki sakatlık nedeniyle yeniden takımdan uzak kalan Singo, uzun süredir tedavi görüyordu. Singo bugün yapılan idmana çıktı. Fildişili futbolcunun takımdan ayrı antrenman yaptığı aktarıldı.

OSİMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan Mario Lemina ve Günay Güvenç'in idmanın tamamında takımla çalıştığı bildirilirken, Roland Sallai'nin takımdan ayrı antrenman yaptığı aktarıldı.

Victor Osimhen'in ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı, ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.