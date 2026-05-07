Galatasaray Süper Lig’in 33. Haftasında sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Sarı kırmızılılar maçı kazandığı taktirde üst üste dördüncü toplamda ise 26. şampiyonluğuna imza atacak.

MERTENS AİLESİYLE GELDİ

2022-2025 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens, sarı kırmızılıların şampiyonluk maçını izlemek için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Dries Mertens, Galatasaray’ı çok özlediğini vurgulayarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye’yi çok sevdiğini kaydetti. Belçikalı futbolcunun eşi Katrin Kerkhofs, İstanbul’a geldikleri için mutlu ve sevgi dolu olduklarını söyledi. İstanbul’u çok özlediğini ve kendini evinde hissettiğini söyleyen Kerhofs, Galatasaray taraftarlarına şampiyonluk diledi ve bunun çok kolay olduğunu ifade etti.