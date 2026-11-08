Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında adeta bir gol düellosuna sahne olan mücadelede Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup eden Galatasaray, ligde taraftarı önündeki tarihi serisini sürdürdü. Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki yenilmezlik serisini 41 maça taşıyarak kulüp rekorunu egale etmeyi başardı.

Rams Park'ta lig arenasında en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Aslan, o tarihten bu yana adeta iç sahada kalesine duvar ördü. Oynadığı 41 lig karşılaşmasında 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden Galatasaray, bu sezon da iç sahada çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarına mağlubiyet yüzü göstermedi.

REKORU BİTİREN BURUK ŞİMDİ TARİH YAZIYOR

Galatasaray'ın egale ettiği bu muazzam seride teknik direktör Okan Buruk için eşine az rastlanır bir tesadüf dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılıların kulüp tarihindeki bir önceki 41 maçlık en uzun iç saha yenilmezlik serisi; 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor maçıyla başlayıp 2019-2020 sezonunun 12. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesine kadar sürmüştü. O dönem Galatasaray'ın tarihi serisini RAMS Park'ta sonlandıran isim, Medipol Başakşehir'in başında şampiyonluğa koşan teknik direktör Okan Buruk olmuştu. Başarılı teknik adam, rakip olarak yıktığı tarihi rekoru bu kez Galatasaray teknik direktörü olarak baştan yazma fırsatını yakaladı.

GÖZLER SAMSUNSPOR MAÇINDA

Milli maç arasının ardından lig maratonuna kaldığı yerden devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Galatasaray, RAMS Park'ta oynanacak bu kritik karşılaşmadan da puan ya da puanlarla ayrılması halinde iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkaracak. Bu sonuçla birlikte Okan Buruk ve öğrencileri, kulüp tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisinin tek sahibi olarak altın harflerle tarihe adını yazdıracak.