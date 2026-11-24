Galatasaray'ın Filistin'e destek amacıyla açtığı pankart, İsrail yönetiminin tepkisine neden oldu. İsrail'in sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikayet ettiği açıklanırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Filistin'e destek konusundaki duruşundan vazgeçmeyeceğini belirtti.

GALATASARAY BİR KEZ DAHA ASTI

UEFA, Galatasaray tribünlerinde açılan Filistin yanlısı pankartlar nedeniyle skandal bir harekete imza atarak sarı-kırmızılı kulübe 'ceza' tehdidinde bulundu. Filistin pankartlarının bir daha statta açılmamasını istenirken Galatasaray'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İsrail'in UEFA'ya şikayet ettiği Galatasaray, Aston Villa maçı için RAMS Park'a Filistin pankartları astı.

İşte o pankartlar: