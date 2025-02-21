UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 ve 2-2'lik maçlar sonucunda eleyen Fenerbahçe, son 16 turunda İskoç devi Rangers ile eşleşti. Bu sezon ilk kez lig usulüne göre oynanan 36 takımlı Avrupa Ligi'ni 8'inci sırada bitirerek direkt olarak son 16'ya kalan Rangers, Kanarya'nın rakibi oldu.

GALATASARAY TESİSLERİNDE BÜYÜDÜ; FENER'İN RAKİBİ OLDU

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği Rangers'ta tek tanıdık isim Rıdvan değil... İskoç ekibinin 26 yaşındaki Rumen 10 numarası Ianis Hagi, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu... 1996-01 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Hagi'nin yanında adeta Florya'da büyüyen oğul Hagi, Fenerbahçe'ye rakip oldu.

Bu sezon Rangers formasıyla tüm kulvarlarda 20 maçta 1.428 dakika süre alan Hagi, 4 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı. Doğum yeri İstanbul olan 26 yaşındaki Rumen '10 numaranın' piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 1.5 milyon euro...