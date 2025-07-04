Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idman, sahada koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonunun ardından yapılan topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekipte Nicolo Zaniolo ve Derrick Köhn de idmanda yer aldı.
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 6 Temmuz'da, geçen sezonun sona ermesinin ardından milli takımlarda forma giyen oyuncular da 10 Temmuz'da takıma katılacak.
Galatasaray, yarın saat 12.30'da ve 18.30'da yapacağı idmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
Galatasaray, 12 Temmuz'da Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.