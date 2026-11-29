Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine aldığı Ngal'ayel Mukau, bu kez Fenerbahçe ile anılıyor. Gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler ve Napoli, Lille'in 22 yaşındaki futbolcusuyla somut biçimde ilgileniyor.

İki kulübün durumunu yakından takip ettiği Demokratik Kongolu oyuncunun, ocak ayında Lille'den ayrılma ihtimali bulunuyor. Mukau'nun Fransız kulübüyle sözleşmesi 2028 yazına kadar sürüyor.

GALATASARAY'IN "GENÇ LEMINA" ARAYIŞINDAYDI

Galatasaray, sezon başında Mario Lemina ile sözleşme yenilemeden önce bu bölgeye genç bir takviye yapmak için birçok isimle temas kurmuştu. Sarı-kırmızılıların "Genç Lemina" arayışında gündemine gelen oyunculardan biri de Mukau olmuştu. Galatasaray, temmuz ayının sonlarında Lemina ile yeni sözleşme imzalamıştı.

Mukau bu sezon Lille formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'de toplam 16 maça çıktı, 1087 dakika sahada kaldı.