Trendyol Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında 1’inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 5-1 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ada Yüzgeç, 42. dakikada Kazımcan Karataş, 60. dakikada Can Armanda Güner, 62. dakikada Berat Luş ve 70. dakikada Arda Tagay kaydetti. Ümraniyespor’un tek golü ise 12. dakikada Mustafa Eser'den geldi.

ADA YÜZGEÇ’TEN MAURO ICARDI GOL SEVİNCİ

Galatasaray’ın 17 yaşındaki genç santrforu Ada Yüzgeç, Ümraniyespor karşılaşmasının 35’inci dakikasında attığı golün ardından Mauro Icardi’nin klasikleşen gol sevincini yaptı. Genç futbolcu, bu hareketiyle geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Arjantinli yıldızı selamladı. Ada Yüzgeç, geçtiğimiz sezon başında 5-2 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasında da takımının son golünü kaydetmişti.

UGOCHUKWU İLK KEZ FORMAYI GİYDİ

Galatasaray’ın İngiltere Championship ekibi Burnley’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız orta saha Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıktı. Ümraniyespor mücadelesine yedek kulübesinde başlayan 22 yaşındaki genç oyuncu, karşılaşmanın 63’üncü dakikasında oyuna dahil olarak ilk kez Galatasaray formasını terletmiş oldu.

OKAN BURUK 10 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor karşılaşmasına Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Berat Luş ve Ada Yüzgeç ilk 11’iyle başladı. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ikinci yarıda ise toplam 10 oyuncu değişikliğine gitti. Buruk, Lucas Torreira, Lesley Ugochukwu, Yusuf Sivaslıoğlu, Eyüpcan Karasu, Arda Tagay, Recep Yalın Dilek, Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Berat Yılmaz ve Oğulcan Yançel’e görev verdi.

HAZIRLIKLAR AVUSTURYA'DA DEVAM EDECEK

Galatasaray, yeni sezon öncesi 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. İki hazırlık maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, İtalyan takımları ile karşı karşıya gelecek. İlk maçını 24 Temmuz’da Monza ile oynayacak sarı-kırmızılar, ikinci maçında ise 27 Temmuz’da Venezia ile kozlarını paylaşacak. Avusturya etabının ardından İstanbul’a dönerek hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, 8 Ağustos’ta RAMS Park’ta Villarreal’i konuk edecek.