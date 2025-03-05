Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında evinde konuk ettiği İspanya temsilcisi Unicaja Malaga takımını 86-84 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Unicaja Malaga ise ilk mağlubiyetini aldı.
- SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
- HAKEMLER: Yohan Rosso, Martins Kozlovskis, Andris Aunkrogers
- GALATASARAY: Young 10, Wallace 17, Sadık Emir Kabaca 1, Cummings 12, Blumbergs 2, Samet Geyik 6, Palmer Jr 13, Buğrahan Tuncer 9, Delgado 16, Göksenin Köksal
- UNICAJA MALAGA: Perez 17, Osetkowski 9, Balcerowski 2, Ejim, Kalinoski, Taylor 14, Barreiro 5, Carter 14, Dedovic, Tillie 8, Perry 11, Sima 4
- 1’İNCİ PERİYOT: 24-21
- DEVRE: 38-38
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-57