Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Talisca'nın ayrılığının ardından hücum hattına takviye yapılması planlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu doğrultuda rotasını Can Uzun'a çevirdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin, genç yıldızı kadrosuna katarak hem önemli bir Türk yeteneği transfer etmek hem de Galatasaray'a transfer çalımı atmak istediği belirtildi.

GALATASARAY SONUCA ULAŞAMADI

Galatasaray'ın bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Rafael Leao'yu kadrosuna katması büyük yankı uyandırmıştı. Sarı-lacivertlilerin ise buna Can Uzun transferiyle karşılık vermeyi planladığı ifade edildi. Geçen sezondan bu yana Galatasaray'la adı anılan milli futbolcu için sarı-kırmızılıların transferi bitirmeye oldukça yaklaşmasına rağmen sonuca ulaşamadığı aktarıldı.

FENERBAHÇE TEMASA GEÇTİ

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe yönetiminin, Can Uzun'un kulübü Frankfurt ile ilk teması kurarak görüşmelere başladığı öğrenildi. Alman ekibinin tavrına göre resmi görüşmelerin başlatılmasının planlandığı belirtilirken, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım formasını da giyen genç yıldızın güncel piyasa değerinin 45 milyon euro olduğu ifade edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Can Uzun'un, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olabileceği öne sürüldü.