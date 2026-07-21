Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile yakaladığı uyum ve Bologna formasıyla Serie A'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jhon Lucumi için flaş bir transfer açıklaması geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuyla ilgili Bologna CEO'su Claudio Fenucci, ayrılması için söz verdiklerini belirtti.

"AYRILABİLİR, SÖZ VERDİK"

Geçen sezon Sunderland'e gerçekleşmeyen transferin ardından 28 yaşındaki savunmacıya transfer sözü verdiklerini ifade eden Fenucci, şunları söyledi:

"Jhon Lucumi takımdan ayrılabilir çünkü geçen yıl ona böyle bir söz vermiştik. Ondan bir yıl daha kalmasını istedik ve gelecek yıl (bu yaz) iyi ve uygun bir teklif gelirse ayrılabileceğine söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz ancak gelirse ona istediğini vereceğiz. Aksi takdirde bizimle kalmaya devam edecek."

Transfermarkt verilerine göre 22 milyon euro piyasa değerine sahip 28 yaşındaki yıldız savunmacının, Bologna ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Lucumi, geçen sezon 43 maçta boy gösterdiği Bologna'da 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.