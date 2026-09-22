Milli ara öncesi Süper Lig’de haftanın kazananı Fenerbahçe’ydi... Fenerbahçeliler için öyle bir hafta sonu oldu ki Galatasaray, Trabzonspor’a 4-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, Eyüpspor’u 8-0 devirip, tarihi bir galibiyet aldı. Beşiktaş da liderlik fırsatını Amed’e 3-2 yenilerek tepti. F.Bahçeli taraftarlar pazartesi gününe “Oh be dünya varmış” diyerek uyandı.

DİNLENMEYİ HAK ETTİNİZ

9 puanlık vurgun sayesinde şampiyonluk inancı yeniden yükselirken Teknik Direktör İsmail Kartal, futbolcularına teşekkür konuşması yaptı. Kartal, “Artık dinlenmeyi hak ettiniz. İyi bir şekilde dinlenin ve hem mental hem de fiziksel anlamda zinde bir şekilde dönmenizi bekliyorum” diyerek oyuncularına 6 gün izin verdi. Bu arada Muriqi’nin yükselen performansı da yüzleri güldürdü.