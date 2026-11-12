Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae için Türkiye'ye dönüş iddiası gündeme geldi. Alman gazetesi Bild'in haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, Bayern Münih'te oynayan Güney Koreli stoperin durumunu araştırdı. Bu sezon Alman ekibinde istikrarlı olarak forma giyemeyen Güney Koreli ouyuncunun da ayrılık ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi.

Haberde, İtalyan ekibi Juventus'un da 29 yaşındaki futbolcunun durumunu sorduğu belirtildi.

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Napoli ve Bayern Münih'te forma giyen 1,90 metre boyundaki Kim Min-jae, bu sezon Alman ekibinde 10 maçta görev aldı. Güney Koreli oyuncu bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden stoperin, Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon euro.