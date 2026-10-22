UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 3. haftası tamamlanırken, Türk temsilcilerinin gruptaki sıralamaları ve gelecekteki turlara kalma şansları veri tabanlı yapay zeka modelleriyle mercek altına alındı.

Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 gibi farklı bir skorla geçerek Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını hanesine yazdıran Galatasaray, haftayı 23. sırada tamamladı. Sahasında Çekya ekibi Slavia Prag karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ise 3 maç sonunda 2 puanda kalarak 31. basamağa yerleşti.

SON 16 İHTİMALLERİ YENİDEN HESAPLANDI

Uluslararası spor istatistik platformu Football Meets Data, karşılaşmaların tamamlanmasının ardından kalan fikstürleri, takımların mevcut form durumlarını ve rakiplerin güç dengelerini yüzlerce kez simüle etti.

Yenilenen verilere göre, Lille karşısında sergilediği etkili hücum oyunuyla hanesine kritik bir galibiyet yazdıran Galatasaray'ın doğrudan veya play-off üzerinden son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 26'ya yükseldi. Kadıköy'de üstünlüğünü koruyamayarak beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'nin son 16 turu şansı ise yüzde 14 olarak hesaplandı.

ZİRVEDE REAL MADRİD VE PSG VAR

Yapay zeka algoritmasının gerçekleştirdiği simülasyonlarda Devler Ligi kupasının ve son 16 biletinin en büyük favorileri de netleşti:

Zirvenin Ortakları: Real Madrid ve Paris Saint-Germain, yüzde 99'luk son 16 ihtimaliyle tablonun en tepesini paylaştı.

En Yakın Takipçiler: Sezona fırtına gibi başlayan Barcelona ve İngiliz devi Arsenal, yüzde 95'lik oranla zirveyi yakından takip eden ekipler oldu.

Diğer Favoriler: Turnuvanın diğer iddialı takımlarında Liverpool'a yüzde 92, Bayern Münih'e yüzde 85, Manchester City'ye ise yüzde 82 tur atlama şansı verildi. Listenin devamında Aston Villa yüzde 76, Real Betis yüzde 73 ve Atletico Madrid yüzde 71 ihtimalle son 16 turu için avantajlı konumda gösterildi.