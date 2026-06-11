Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, aynı ismin kapısını çaldı.

İki ezeli rakip, Juventus forması giyen Khephren Thuram için harekete geçti. Fransız futbolcunun gelen ilgi karşısında verdiği kararı İtalyan basını duyurdu.

Tuttosport'ta yer alan habere göre Thuram, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisine olan ilgisine olumsuz dönüş yaptı. Futbolcunun Premier Lig ekiplerinin radarında olduğu aktarıldı. Juventus'un 45 ila 50 milyon euro arasında bir teklife Thuram'ın satışına onay vereceği ifade ediliyor. İtalyan ekibinin bu rakama Fransız futbolcuyla yolları ayırması durumunda yerini daha az maliyetli biriyle doldurmaya çalışacağı vurgulandı.

Geçen sezon Juventus formasıyla 45 maça çıkan Khephren Thuram, 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.