Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında sahasında konuk ettiği Liverpool'u 3-2 yenmeyi başardı.

Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde 18 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Galatasaray ise sahasında karşılaştığı Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Böylece Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden iki temsilcimiz de haftayı galibiyetle kapattı.

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ, FARK KAPANIYOR

Temsilcilerimizin aldığı galibiyetler sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye'nin yakın hedeflerinden birisi olan Hollanda, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında istediği sonuçları alamadı. Hollanda'nın iki temsilcisi PSV ve Feyenoord, oynadığı maçlardan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından iki ülke arasındaki fark azaldı.

UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:

1- İngiltere - 106.685 puan

2- İtalya - 91.017 puan

3- İspanya - 86.368 puan

4- Almanya - 84.259 puan

5- Fransa - 71.582 puan

6- Portekiz - 67.750 puan

7- Belçika - 62.450 puan

8- Hollanda - 55.395 puan

9- Türkiye - 53.075 puan

10- Yunanistan - 46.812 puan

11- Çekya - 45.725 puan

12- Polonya - 45.725 puan