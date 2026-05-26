Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez transfer için karşı karşıya geldi… İki kulüp de Milan forması giyen Leao’yu kadrosuna katmak istiyor.

ÖNEMLİ AYRILIKLAR YAŞANACAK

Bilindiği üzere Milan, Şampiyonlar Ligi'ne gidememesinin ardından teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdı. Milan'da Allegri sonrası kadroda da önemli ayrılıklar yaşanması bekleniyor. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, İstanbul'un iki devinin de oyuncuya son bir haftada önemli ölçüde ilgi gösterdiğini belirtti.

YILLIK 10 MİLYON TEKLİF

Haberde, sarı-kırmızılıların transferde daha önde olduğu ve Leao'ya yıllık 10 milyon Euro teklif edeceği yazıldı. Oyuncunun Milan'da 5,5 milyon Euro kazandığı aktarılırken Leao'nun bu teklife yanıtını da ilerleyen haftalarda vereceği belirtildi.

Leao'nun olası bonservis bedelinin ise 40 ila 50 milyon euro arasında olması bekleniyor. Portekizli yıldıza Fenerbahçe’nin de büyük ilgi duyduğu belirtilirken somut adımların seçimden sonraya kalması bekleniyor.

Bu sezon Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli futbolcu, 31 maçta 10 gol ve 3 asistle oynadı.