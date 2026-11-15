Aleksey Batrakov'un Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu dikkat çekici performans, Süper Lig kulüplerinin Rusya pazarındaki genç yeteneklere olan ilgisini zirveye taşıdı. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak hedefi ise CSKA Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak oldu.

Üç Büyükler'in kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı genç futbolcunun transfer sürecine dair perde arkası, Rusya futbol kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

"BÜYÜK İHTİMALLE TÜRKİYE'YE GİDECEK"

Katıldığı bir programda Matvey Kislyak'ın geleceği ve Süper Lig devlerinin girişimleri hakkında çarpıcı bilgiler paylaşan Rus futbol menajeri Timur Gurtskaya, Avrupa kulüplerinin yaşadığı ödeme engelleri nedeniyle Türkiye'nin bu pazarda rakipsiz bir konuma yükseldiğini vurguladı.

Gurtskaya, sürecin arka planını şu sözlerle anlattı:

"Batrakov'un transferi sonrası Rusya pazarı scoutlar ve menajerler için çok daha cazip hale geldi. Yüzde 100 diyebilirim ki artık ciddi talepler var. Ancak ödeme konusunda hâlâ bir sorun mevcut. Avrupa kulüpleri Rusya pazarına bakabilse de ödeme yapamadıkları için şimdilik çok temkinli davranıyor. Dolayısıyla gerçek transferlerden bahsediyorsak, bunların gerçekleşeceği adres yine Türkiye olacak."

BEŞİKTAŞ'IN İLK TEKLİFİNE RET

Açıklamalarının devamında Üç Büyükler'in Kislyak yarışındaki son durumunu da netleştiren Timur Gurtskaya, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tekliflerinin halihazırda CSKA Moskova'nın masasında bulunduğunu belirtti.

Transfer girişimini ilk başlatan kulübün Beşiktaş olduğunu ancak siyah-beyazlıların sunduğu teklifin kabul görmediğini ifade eden Rus menajer, “Kislyak için masada hâlihazırda bir teklif olduğunu kesin olarak biliyorum. Hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den teklif var. Beşiktaş da görüşmelere dahil olmaya çalışıyor. Çünkü ilk ilgilenen kulüp Beşiktaş'tı ancak yaptıkları teklif kabul görmedi. 5+20 şeklinde bir teklif sunmuşlardı. Ancak şimdi, Batrakov'un ardından elbette hem oyuncuların hem de kulüplerimizin bonservis beklentileri artacak” diyerek transfer yarışındaki tansiyonun daha da yükseleceğinin sinyalini verdi.