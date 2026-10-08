Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da 3 maç kaçıran Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmiş ancak daha sonra kadrodan çıkarılmıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray ile Nijerya arasında bir sorun yaşanıp yaşanmadığı merak konusu olmuştu. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, bu iddialara açıklık getirmek için konuştu.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA: BİLMİYORDUK

48 yaşındaki teknik adam, Galatasaray ile Nijerya arasında herhangi bir kriz olmadığını vurguladı. Chelle, futbolcunun durumunu değerlendirirken, milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce sakatlandığını hatırlattı. Osimhen'i ilk etapta milli takım listesine dahil etme nedenlerini açıklayan Chelle, "Osimhen'i ilk olarak milli takım listesine dahil ettik çünkü o noktada iyileşmek için yeterli zamanı olup olmadığını bilmiyorduk" dedi.

'ONUN KULÜPTEN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ ASLA SÖYLEMEDİM'

Daha önceki röportajlarında Victor Osimhen'in başka bir takıma transfer olması gerektiği yönünde ifadeler kullanan Chelle, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Yıldız futbolcunun Galatasaray'daki durumuna ilişkin net mesaj veren teknik direktör, "Olası bir transferle ilgili daha önceki sözlerim yanlış yorumlandı. Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun" şeklinde konuştu.

Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gördüğünü ifade eden Chelle, bu seviyede performans gösteren oyuncular hakkında her zaman transfer söylentilerinin çıktığını kaydetti. Chelle, "Onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması gerektiğini asla söylemedim" diyerek iddiaları kesin bir dille reddetti.