Galatasaray ve Trabzonspor ‘un Oulai pazarlığı olumlu sonuçlanmadı. Sarı kırmızılılar son olarak 25 milyon Euro ve Ahmed Kutucu’nun bonservisini teklif etmişti. Bordo mavililer ise 40 milyon euro’dan geri adım atmadı. Transfer görüşmeleri tıkanırken Galatasaray masadan kalktı…

Bu gelişmelerin gölgesinde G.Saray ile Trabzonspor arasında sosyal medya atışması yaşandı. Dün G.Saray'ın, Karagümrük maçı öncesi sosyal medyada Abdülkerim'in 42 numaralı fotoğrafını paylaşması Oulai'ye bir transfer mesajı olarak yorumlandı. Trabzonspor da yaptığı açıklamada, ikonik gol sevincini içeren bir görselle, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir" paylaşımını yaptı.

Bu gelişmelerin ardından bordo-mavili yönetim, 19 yaşındaki futbolcuyu yurt içinden bir takıma satmama kararı aldı. Kulübün, M.City ve Chelsea ile görüştüğü öğrenildi.