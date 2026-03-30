Galatasaray, Türkiye ve Avrupa’da yakaladığı başarıları gelire dönüştürmeye devam ediyor. Cimbom; GS Store zincirinin ardından şimdi de GS Kafe markasıyla Türkiye’nin dört bir yanına açılıyor. Her ilde açılacak GS Kafeler, kulübün gelir kaynaklarını çeşitlendirirken, taraftarlara da buluşma noktası olacak. Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu bu projeyle birlikte yalnızca sportif başarılarını değil, marka değerini de günlük yaşama taşımayı hedefliyor.

HALKA ARZDAN 700 MİLYON

Kulüp, taraftarların maç günleri dışında da bir araya gelebileceği, sarı-kırmızı atmosferi soluyabileceği mekânlar kurarak aidiyet duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor. GS Store zincirinden elde edilen yaklaşık 100 milyon Euro’luk yıllık kazancın ardından bu yeni projeyle kulübün gelirleri daha da katlanacak. Bu arada Mağazacılık AŞ’nin halka açılma sürecinde de son aşamaya gelindi. İlk etapta 150 milyon Dolar’lık sıcak para girişi olacak, uzun vadede beklenen gelir 500-700 milyon Dolar arasında hesaplanıyor.