Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’da birinci hedef Manchester City’nin file bekçisi Ederson’du. Brezilyalı kaleci ile her konuda anlaşan Aslan, Manchester City’e takıldı. City’nin istediği bonservis ücretine yanaşmayan sarı kırmızılılar başka alternatiflere yöneldi.
40 MİLYON EURO DEĞERİ VAR
Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, Diogo Costa için Porto'ya 20 milyon Euro + bonuslar içeren resmi teklif yaptı. Ederson olmazsa ilk alternatifi Diogo Costa olacak. Porto’da forma giyen Diogo Costa’nın 40 milyon euro’luk piyasa değeri bulunuyor.