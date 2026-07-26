Galatasaray’da işler yolunda gitmiyor. Üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı vizyonunun aksine kulüp, sorunlarla boğuşuyor.

İşte o karanlık tablo:

1- Transfer çıkmazı: Kadroda en az 5 bölgeye takviye gerek. Ama şu ana kadar sadece bir tane transfer yapılabildi.

2- Kulüp, 3 milyar 376 milyon TL gelir elde etti. 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider bekleniyor. Ama paranın harcanmaması camiayı düşündürüyor.

3- UEFA’ya borçsuzluk kâğıdı bankalardan kredi çekilerek verilebildi.

4- Yönetim içi çekişmeler bitmek bilmiyor. Transferde yetkilinin kim olduğu hâlâ belli değil.

5- Sportif AŞ yönetimi hâlâ açıklanmadı.

6- Yabancı kuralından dolayı genç futbolcu arayan kulübün altyapısı dökülüyor.

7- Son 4 yıla damga vuran Mauro İcardi gibi bir yıldız ile yollar tatsız ayrıldı. Oyuncunun veda mesajına tepki vermemesi iletişimin çok kötü yönetildiğini ortaya çıkardı.