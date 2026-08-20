Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara pozisyonuna yapacağı dev takviyede beklenen hamleyi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Lokomotiv Moskova forması giyen yetenekli oyun kurucu Aleksei Batrakov’un kadroya katılması adına hem oyuncuyla hem de kulübüyle resmi müzakerelerin başladığını kamuoyuna duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İSTANBUL'A GELİYOR Rus ekibinin taraftarlarıyla vedalaşarak kulübüne veda eden 21 yaşındaki genç yeteneğin, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Rus milli futbolcu, prosedürlerin tamamlanmasının ardından kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

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