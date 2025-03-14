Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 4-0 yenerek namağlup ünvanını sürdürdü.

RAMS Park'ta yapılan maçta topun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılı ekip, ilk 45 dakikada çok fazla gol pozisyonuna giremedi. Galatasaray, pozisyon zenginliği olmamasına rağmen 30 ve 45+3. dakikalarda Victor Osimhen, 45. dakikada ise penaltıdan Alvaro Morata'nın attığı gollerle devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray'da yine sahneye Osimhen çıktı. Tecrübeli santrfor, 52. dakikada kendisinin 3'üncü, takımının 4. golünü kaydetti. Kalan bölümde iki takımın da gol sevinci yaşatamadığı maç Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla Galatasaray, Süper Lig'deki 22. galibiyetini elde etti. Beş beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, namağlup ünvanını korurken puanını 71'e yükseltti.

Antalyaspor ise ligde 12. yenilgisini yaşayarak 33 puanda kaldı.

Fenerbahçe ile puan farkı çift hane

Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Haftaya 68 puanla giren sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u farklı geçerek puanını 71'e yükseltti. Galatasaray, 2 maç eksiğiyle 61 puanı olan ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 10 puanlık fark attı.

Karşılaşmanın bitiminden sonra stat hoparlörlerinden Ceza'nın "Fark var" şarkısı çalınarak rakiplerine gönderme yapıldı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertliler, 16 Mart Pazar günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek.

Ligde yenilmezlik serisi 28 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 28 maça taşıdı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu maçlarda 23. galibiyetini alan Galatasaray, 5 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Ligde 9 maç sonra farklı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 9 maçın ardından 2 ve üstü farkla galibiyet aldı.

Son dönemde maçları tek farklı skorlarla ve zorlanarak kazandığı gerekçesiyle eleştirilen sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Son farklı galibiyetini 17. haftada 5-1'lik skorla Bellona Kayserispor karşısında alan Galatasaray, sonrasındaki 9 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu galibiyetlerin tamamını tek farklı kazanarak elde etti.

Not: Ligin 23. haftasında Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle devam ederken yarıda kalan ve sarı-kırmızılı ekibin lehine 3-0 hükmen sonuçlanan Adana Demirspor müsabakası değerlendirmeye alınmamıştır.

Ligde 9. kez kalesini gole kapattı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 9. kez kalesinde gol izni vermedi.

Ligde geride kalan bölümde kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'un fileleri havalandırmasına engel oldu. Galatasaray, bu müsabakayla ligde kalesini gole kapattığı maç sayısını 9'a çıkardı.