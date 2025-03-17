Galatasaray'da bir süre durdurulan iç transfer görüşmeleri yeniden başladı. Futbolcuların performanslarının eleştirildiği dönemde yüksek maaş zammının tepkiye neden olabileceğini düşünen idareciler iyi sonuçlar sonrası yeniden harekete geçti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek, 750 bin Euro kazanan Abdülkerim Bardakcı ve Haziran 2027’ye kadar mukavelesi bulunan, 1.4 milyon Euro alan Barış Alper Yılmaz ile 2’şer milyon Euro maaşta anlaşma sağlandı.

Haziran 2026’da sözleşmesi bitecek Yunus Akgün ile de pazarlıklar son aşamaya geldi. Yunus’un 11 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli de yukarı çekilecek.