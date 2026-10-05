Galatasaray’da sezon sonunda birçok futbolcunun mukavele süresi doluyor. Futbolcuların gözü kulağı yönetimde... Ancak sarı-kırmızılı kulüp aceleci davranmayacak. İdareciler, “Önce lig bitsin şampiyon olalım. Sonra oturup konuşuruz. Sizlerin taleplerini masaya yatırırız” mesajı gönderdi. Özellikle orta sahanın dinamosu Torreira ile stoperin kaptanı Bardakcı üzerinde yoğunlaşmıştı. Uruguaylının aidiyeti ve performansı, Abdülkerim’in kaptanlık kimliği ve sahadaki istikrarı, yönetimin ‘Sezon içinde ödüllendirme’ yapacağı beklentisini doğurmuştu. Kulüp kaynakları, bu beklentinin şimdilik rafa kalktığını söylüyor. Ne zam, ne süre uzatma, ne de yeni bir imza töreni; ara transfer de dahil olmak üzere sezon kapanmadan masaya konulmayacak. Kararın gerekçesi bütçe disiplini ve sportif odak olarak aktarılıyor. Oyuncu tarafında ise ‘Önce performans, sonra masa’ deniliyor.