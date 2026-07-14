Galatasaray, İbrahim Hatipoğlu istifa ettiğini ve yönetim kurulundaki görevinin yerine Tuna Gülenç'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.07.2026 tarihli kararı ile; Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Tuna Gülenç'in atanmasına karar verilmiştir."