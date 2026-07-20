GALATASARAY, 10 numara transferinde büyük hedeflerin peşinde koşarken rakamlar çok yüksekten uçuyor! Eintracht Frankfurt, Can Uzun için 60 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki milli futbolcu için sunduğu teklif ise 34 milyon Euro bonservis bedeli, 7.5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 15 pay... Ancak bu paket, Alman ekibini ikna etmeye yetmedi ve görüşmeler çıkmaza girdi.

RAKAMLAR ÇOK BÜYÜK

MANCHESTER United’ın kaptanı Bruno Fernandes için de pazarlıklar sürüyor. İngiliz ekibi başlangıçta 75 milyon Euro talep etmişti, yapılan görüşmelerle rakam 55-60 milyon Euro bandına indi. Fakat Portekizli yıldızın yıllık 21 milyon Euro’luk maaş isteği transferi zora sokuyor. Masadaki rakamlar kulübün bütçesini zorlarken, pazarlıkların kolay kolay bitmeyeceği anlaşılıyo