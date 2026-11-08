Galatasaray, geride bıraktığı 30 günlük zorlu fikstürden mutlu bir şekilde çıktı. Bir önceki milli takım arasına 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyetiyle buruk giren sarı-kırmızılılar, bu ara öncesinde ise istediği sonuçları aldı.

Trendyol Süper Lig'de 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçla başlayan ve dünkü Amed Sportif Faaliyetler'e karşı alınan 4-3'lük galibiyetle sona eren süreçte sarı-kırmızılı ekip, 5'i ligde ve 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıktı.

Söz konusu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, ayrıca geride kalan 8 karşılaşmada 21 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü. Bu dönemde ortalama 4 günde 1 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılı takım, yoğun maç temposuna rağmen başarılı bir performans ortaya koydu.

Galatasaray, geride kalan son 5 Süper Lig maçının hepsini kazanarak, Amed Sportif Faaliyetler'den liderliği devraldı. Ligin 6. haftasında Trabzonspor'a kaybettiği maçın ardından ikinci sıraya gerileyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 lig mücadelesini de kazanarak 28 puanla 11. haftayı en üst sırada bitirmeyi garantiledi.

TEK YENİLGİ ALDI

Galatasaray, bu süreçte tek mağlubiyetini İspanya devi Barcelona'ya karşı yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 4 lig ve 2 Avrupa kupası müsabakasını kazanarak 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında galip gelerek, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar, Nijeryalı Victor Osimhen'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste çıktığı iki önemli maçtan galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlara kalmak için yaz transfer döneminde güçlü bir kadro kuran Galatasaray, organizasyondaki ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e 3-1, Barcelona'ya da 4-1 yenildi. Galatasaray, sonrasında Fransa ekibi Lille'i deplasmanda 4-2 ve Almanya temsilcisi Stuttgart'ı da iç sahada 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'ın söz konusu 30 günlük dönemde çıktığı 8 maçın sonuçları şu şekilde: