Sarı-kırmızılı ekip, haftanın açılış müsabakasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil-beyazlılara konuk olacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ligde geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Galatasaray, 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde lider girdi. Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan ve aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada elde eden Konyaspor ise 14. sırada yer aldı. Kaptan Abdülkerim forma giyemeyecek Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takıma Konyaspor'dan gelen ve üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli parçalarından biri olan Abdülkerim, yarınki müsabakada cezası nedeniyle süre alamayacak. Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü. Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor. Barış Alper, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın büyük bölümünde 90 dakika sahada kalırken A Milli Takım'da ise 4 müsabakanın 3'ünde süre aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.