Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov için Avrupa kulüplerinin takipte olduğu iddia edildi. İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre; Barcelona ve Paris Saint-Germain, Liverpool ile Arsenal'ın ardından 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusunu izlemeye aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde attığı 2 golle dikkat çeken Batrakov'un, Barcelona ve PSG'nin scout ekipleri tarafından takip edildiği, iki kulübün transfer listelerinde üst sıralarda bulunduğu öne sürüldü.

Haberde Manchester United, Chelsea ve Manchester City'nin de futbolcunun durumunu yakından izlediği belirtildi. Böylece Batrakov'la ilgilendiği ileri sürülen kulüp sayısı yediye ulaştı. Bu kulüpler arasında transfer rekabeti yaşanabileceği değerlendirmesine yer verildi.

50 MİLYON STERLİNLİK MADDE İDDİASI

Haberde Batrakov'un sözleşmesine ilişkin bir iddia da yer aldı. Galatasaray ile 5 yıllık sözleşmesi bulunduğu belirtilen futbolcunun kontratında yaklaşık 50 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi olduğu öne sürüldü.