Galatasaray ile adı anılan Bruno Fernandes için bu kez Al Hilal iddiası gündeme geldi. Goal'un haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi, Portekizli futbolcuyu devre arasında transfer etmek için devreye girdi ve 45 milyon sterlini gözden çıkardı.

Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernandes için Galatasaray'ın yeniden harekete geçeceği öne sürülmüştü. İngiliz basınında sarı-kırmızılıların transferde ciddi olduğu yönünde haberler yer almıştı.

MANCHESTER UNITED AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Habere göre Manchester United, yaz transfer döneminde ayrılığına izin vermediği Fernandes'e sözleşme uzatma sözü vermişti. Ancak takımın kötü gidişatı ve teknik direktör Carrick ile yaşanan sorunun ardından yönetimin oyuncunun ayrılmasına sıcak baktığı ileri sürüldü.

Fernandes, geçen sezon Al Hilal'in teklifini reddetmişti. Portekizli futbolcu, Manchester United formasıyla çıktığı 339 maçta 111 gol attı ve 109 asist yaptı.