Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde El Chadaille Bitshiabu ile erken ayrılık ihtimali gündeme geldi. Alman gazetesi BILD'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında RB Leipzig'den kiralanan 21 yaşındaki Fransız stoperle ocak ayında yollarını ayırmayı ciddi biçimde değerlendiriyor. Okan Buruk yönetiminde üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, kış transfer döneminde kadrosunda kapsamlı değişikliklere hazırlanıyor. Bitshiabu'nun kiralık sözleşmesinin erken sonlandırılması da yabancı kontenjanında yer açmak için değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor. İKİ KULÜP ARASINDA HENÜZ TEMAS YOK Haberde, erken fesih konusunda iki kulübün yetkilileri arasında henüz doğrudan resmi bir temas kurulmadığı belirtildi. Oyuncusunu düzenli forma giyip tecrübe kazanması amacıyla İstanbul'a gönderen RB Leipzig'in mevcut tablodan memnun olmadığı aktarıldı. BILD'in haberinde, Bitshiabu'nun devre arasında Almanya'ya dönmesi halinde gelişimini sürdürebileceği başka bir takıma yeniden kiralanmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

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