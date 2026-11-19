Galatasaray'da sakatlığı süren Rafael Leao, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Portekizli futbolcu 30 Kasım'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya yetişemeyecek. Leao'nun dönüşü için hedef, Çaykur Rizespor maçı olarak belirlendi. Tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları devam eden 27 yaşındaki oyuncunun, Samsunspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa karşılaşmalarında da görev yapamayacağı belirtildi. Leao, Süper Lig'in 11. haftasında Amed SF ile oynanan karşılaşmada topuk pası denediği sırada sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Yapılan MR incelemelerinde futbolcunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen Leao'nun dönüş takvimi, sağlık ekibinin son kontrollerinin ardından şekillenmeye başladı.

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